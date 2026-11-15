Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаПолітика

Єврокомісарка Кос: Україна і ЄС прискорять роботу проміжними орієнтирами у сферах демократії і верховенства права

З цього приводу відбулося засідання робочої групи високого рівня за участі прем’єра Сергія Корецького і спікера парламенту Руслана Стефанчука. 

Єврокомісарка Кос: Україна і ЄС прискорять роботу проміжними орієнтирами у сферах демократії і верховенства права
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
Фото: EPA/UPG

Україна і Євросоюз домовилися активізувати роботу над виконанням проміжних критеріїв у сферах демократії та верховенства права.

Про це повідомила єврокомісарка Марта Кос.

За її словами, 15 листопада відбулося засідання робочої групи високого рівня за участі прем’єра Сергія Корецького і спікера парламенту Руслана Стефанчука. 

«Ми досягли прогресу в узгодженні конкретних результатів реформ і визначили шлях до реалізації амбіції України — виконати проміжні критерії в першій половині 2027 року. Разом ми можемо скористатися цією історичною можливістю, щоб наблизити вступ України до ЄС»,- написала Кос на своїй сторінці на платформі Х.

  • Нещодавно Кос заявила, що Україна може закрити щонайменше сім із 35 розділів переговорів про вступ до Євросоюзу вже у 2027 році, якщо виконає проміжні критерії у сфері верховенства права.
  • Єврокомісія пропонує запровадити нову модель поступової інтеграції країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС. Вона має доповнити і посилити чинний процес вступу.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies