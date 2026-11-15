Єврокомісарка Кос: Україна і ЄС прискорять роботу проміжними орієнтирами у сферах демократії і верховенства права

З цього приводу відбулося засідання робочої групи високого рівня за участі прем’єра Сергія Корецького і спікера парламенту Руслана Стефанчука.

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Україна і Євросоюз домовилися активізувати роботу над виконанням проміжних критеріїв у сферах демократії та верховенства права.

Про це повідомила єврокомісарка Марта Кос.

За її словами, 15 листопада відбулося засідання робочої групи високого рівня за участі прем’єра Сергія Корецького і спікера парламенту Руслана Стефанчука.

«Ми досягли прогресу в узгодженні конкретних результатів реформ і визначили шлях до реалізації амбіції України — виконати проміжні критерії в першій половині 2027 року. Разом ми можемо скористатися цією історичною можливістю, щоб наблизити вступ України до ЄС»,- написала Кос на своїй сторінці на платформі Х.