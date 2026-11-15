Єврокомісарка Кос: Україна і ЄС прискорять роботу проміжними орієнтирами у сферах демократії і верховенства права

Україна і Євросоюз домовилися активізувати роботу над виконанням проміжних критеріїв у сферах демократії та верховенства права.
Про це повідомила єврокомісарка Марта Кос.
За її словами, 15 листопада відбулося засідання робочої групи високого рівня за участі прем’єра Сергія Корецького і спікера парламенту Руслана Стефанчука.
«Ми досягли прогресу в узгодженні конкретних результатів реформ і визначили шлях до реалізації амбіції України — виконати проміжні критерії в першій половині 2027 року. Разом ми можемо скористатися цією історичною можливістю, щоб наблизити вступ України до ЄС»,- написала Кос на своїй сторінці на платформі Х.
- Нещодавно Кос заявила, що Україна може закрити щонайменше сім із 35 розділів переговорів про вступ до Євросоюзу вже у 2027 році, якщо виконає проміжні критерії у сфері верховенства права.
- Єврокомісія пропонує запровадити нову модель поступової інтеграції країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС. Вона має доповнити і посилити чинний процес вступу.