Головне за неділю, 15 листопада: 130 боєзіткнень, удари по суднах в дельті Дунаю, протести у Празі

Бойові дії на Донеччині, 130 бойових зіткнень, ворожі обстріли, принц Гаррі на Всеукраїнських Іграх Нескорених. Яким запам’ятається 1726-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 130 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 листопада – в новині.

Російський безпілотник поцілив у багатоквартирний житловий будинок в Шевченківському районі Харкова.

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Влучання зафіксовано в фасад будинку на рівні 9-го поверху, пошкоджено скління вікон.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Понад 55% російських нафтопереробних спроможностей вдалося зупинити завдяки українським далекобійним санкціям, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Зараз фактично кожного дня є наші результати і загалом на сьогодні ми зупинили вже більше ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей. Цілком справедлива наша відповідь на відмову Росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці», - розповів глава держави.

Також РФ зазнає великих втрат на полі бою. «За жовтень було більше 50 тисяч російських втрат вбитими та пораненими, за листопад повинен бути аналогічний показник, високий», - додав Зеленський.

Поблизу дельти Дунаю, неподалік румунського міста Суліна три комерційні судна зазнали ударів безпілотників. Радари Міноборони Румунії також зафіксували в цьому районі повітряні цілі, через що ВПС двічі піднімали винищувачі.

Про це прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску написав у соцмережі X. За його словами, атака на судна сталася ввечері 14 листопада.

Нікулеску назвав такі інциденти неприйнятними та такими, що порушують міжнародне право.

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"Вони свідчать про погіршення безпекової ситуації, спричинене війною Росії проти України", – зазначив прем’єр-міністр.

Принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові.

Він особисто підтримав наших воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

Цьогоріч на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України. За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

Сотні тисяч чехів вийшли на протест у Празі проти плану уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша реформувати систему фінансування суспільних мовників, пише Bloomberg.

У неділю демонстранти заповнили празький майдан Летна, закликаючи уряд відкликати законопроєкт, який передбачає скасування абонентської плати та перехід на фінансування суспільного телебачення й радіо з державного бюджету. Вони також вимагали від Бабіша домогтися відставки спікера парламенту Томіо Окамури та позбавити його ультраправу партію контролю над Міністерством оборони.

Подробиці – в новині.

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