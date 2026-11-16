Росіяни пошкодили багатоповерхівку у Херсонській області, постраждали чотири людини

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, офісне приміщення, господарчу споруду, газопровід та приватні автомобілі.

Російські військові, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та два приватні будинки.

Під ворожими дроновими і авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Олександрівка, Станіслав, Нововоронцовка, Осокорівка, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Антонівка, Кізомис, Миролюбівка, Нововоскресенське, Придніпровське, Приозерне, Благовіщенське, Томина Балка, Новодмитрівка, Велетенське, Інгулець, Чарівне, Дар'ївка, Зарічне, Микільське, Федорівка, Ульянівка, Чайчине, Інгулівка, Лиманець, Токарівка, Новорайськ, Костирка, Янтарне, Садове, Дніпровське, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Милове, Новоберислав, Одрадокам'янка, Саблуківка, Тягинка та Херсон.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби внаслідок російських обстрілів у Херсонській області постраждали чотири людини.

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Також окупанти понівечили адмінбудівлю та офісне приміщення.

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