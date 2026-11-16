Росія повторно атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)

Спершу ворог вдарив по транспортній інфраструктурі, потім завдав повторного удару.

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Вранці 16 листопада російська армія завдала повторного удару по Дніпру. Станом на 9:22 відомо про одну загиблу людину, а кількість поранених зросла з трьох до десяти, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки загорілися машини на дорозі. Усі потерпілі госпіталізовані.

«Двоє чоловіків – 26 та 47 років у тяжкому стані», – сказав Ганжа.

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Фото: Ганжа в Telegram Удар по Дніпру

Протягом вечора й ночі 16 листопада російська армія майже 20 разів атакувала шість районів Дніпропетровської області дронами. В Дніпрі внаслідок першої атаки було пошкоджено транспортну інфраструктуру, багатоповерхові й приватні домівки. Було поранено жінку 44 років. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

В Павлограді пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівку і авто. Поранено 77-річного чоловіка і жінку 42 років.

«У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 77-річного чоловіка. Жінка 42 років лікується амбулаторно», – йдеться у повідомленні голови ОВА.

В Нікопольському районі ворог бив по райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджено приватний будинок. У Личківській громаді Самарівського району пошкоджена інфраструктура, була пожежа. У Кам’янському росіяни цілили по підприємству. У Синельниківському районі під ударом були Синельникове та Миколаївська громада: пошкоджена інфраструктура.