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Корецький: Україна готує з ЄС наповнення екстреного зимового пакета допомоги

Деталі обговорять завтра на зустрічі з очільницею Єврокомісії.

Корецький: Україна готує з ЄС наповнення екстреного зимового пакета допомоги
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: КМУ

Україна готує із Євросоюзом наповнення екстреного зимового пакета для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час візиту до Брюсселя.

Ідеться про генератори, зарядні станції, автобуси, допомогу з мостами та переправами, щоб зберегти сполучення між берегами Дніпра. 

«Усе це необхідне, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст. Сьогоднішній удар Росії по лініях електропередач та підстанціях на Запоріжжі та Дніпровщині залишив без світла сотні тисяч людей. Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення. Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів», - зазначив Корецький.

Він додав, що у понеділок, 16 листопада, говоритиме із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити ключові деталі. 

«Розраховую, що рішення буде остаточно погоджене і перші партії необхідного прибудуть в Україну якнайшвидше», - підсумував прем’єр.

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