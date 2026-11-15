Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.
Як ідеться на сайті глави держави, лідери обговорили перспективи дипломатії і конкретні кроки, які сторони можуть реалізувати найближчими тижнями. Президент наголосив, що позиції Європи в цих процесах мають залишатися сильними.
Крім того, Зеленський і Стьоре говорили про підготовку до майбутньої зустрічі коаліції охочих, яка незабаром відбудеться у Берліні.
Окремо президент подякував Норвегії та іншим учасникам антибалістичної програми FREYJA за їхню роботу, яка «кожного тижня дає нові результати».
- Того ж дня у вечірньому відеозверненні Зеленський висловив сподівання, що зустріч коаліції охочих може стати історичною.
Що відомо про проєкт FREYJA
- Російські балістичні атаки є для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході. Згідно з даними Повітряних сил України, цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала, чим. Поки що боротися з балістикою можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.
- На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система FREYJA має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.
- Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет і безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. У червні компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.
- Також Fire Point уклав угоди з понад десятком закордонних оборонних компаній щодо постачання радарів, систем наведення та інших компонентів для FREYJA. Компанія вже розпочала інтеграцію цих систем.