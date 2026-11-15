Також ішлося про програму FREYJA.

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зустріч Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гаром Стере у Єревані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери обговорили перспективи дипломатії і конкретні кроки, які сторони можуть реалізувати найближчими тижнями. Президент наголосив, що позиції Європи в цих процесах мають залишатися сильними.

Крім того, Зеленський і Стьоре говорили про підготовку до майбутньої зустрічі коаліції охочих, яка незабаром відбудеться у Берліні.

Окремо президент подякував Норвегії та іншим учасникам антибалістичної програми FREYJA за їхню роботу, яка «кожного тижня дає нові результати».

Того ж дня у вечірньому відеозверненні Зеленський висловив сподівання, що зустріч коаліції охочих може стати історичною.

Що відомо про проєкт FREYJA