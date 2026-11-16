Внаслідок нічної атаки є влучання на 19 локаціях

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Цієї ночі, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 158 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» й безпілотниками-імітаторами. 77 дронів були реактивними.

Ворог бив з напрямків Орла, Курська, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська і окупованого Криму, повідомили в Повітряних силах. Зафіксовано влучання на 19 локаціях, падіння уламків – ще в 11 місцях.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!» – йдеться у повідомленні.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і БпЛА та мобільні вогневі групи.