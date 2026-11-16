Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія і Крим зазнали масованої атаки: ворог заявив про збиття понад 1300 БпЛА. Перекривали Керченський міст

Є інформація про загоряння в районі нафтобаз в Азові Ростовської області. 

Росія і Крим зазнали масованої атаки: ворог заявив про збиття понад 1300 БпЛА. Перекривали Керченський міст
Азов після атаки дронів
Фото: Exilenova+

В ніч на 16 листопада російські регіони зазнали атаки дронів. Вороже міністерство оборони в Telegram повідомило, що ППО збила 1336 безпілотників над окупованим Кримом, Азовським і Чорними морями, Тверською, Бєлгородською, Брянською, Курською, Калузькою, Тульською, Рязанською, Орловською, Воронезькою, Владімірською, Смоленською, Нижегородською, Ростовською областями, Краснодарським краєм і Московським регіоном.

Московський мер стверджує, що 191 дрон був збитий на підльоті до Москви, а загалом з 17:00 по 8:00 в бік регіону летіло близько 600 дронів.

«Більшість з них знищена системою ППО міноборони на дальніх підступах. 191 дрон нейтралізовано на підльоті до Москви», – заявив очільник російської столиці Собянін у Telegram.

Реклама

Влада Ростовської області підтвердила атаку на виробничі об'єкти в Азові. Поранено трьох людей. Канал ASTRA пише, що пожежа в Азові зафіксована в районі двох нафтобаз «Флеш Енерджі» та «Юг-Імпекс». 

В Краснодарському краї заявили про падіння уламків на будинки і поранення трьох мешканців. 

Кримський колабораціоніст Аксьонов заявив про перекриття Керченського мосту. Він повідомив, що міст зазнав удару, і рух буде перекрито орієнтовно до середини дня. «Крим. Реалії» пишуть, що рух мостом відновили вранці. Він був закритий близько п'яти годин. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies