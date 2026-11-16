Росія і Крим зазнали масованої атаки: ворог заявив про збиття понад 1300 БпЛА. Перекривали Керченський міст

Є інформація про загоряння в районі нафтобаз в Азові Ростовської області.

В ніч на 16 листопада російські регіони зазнали атаки дронів. Вороже міністерство оборони в Telegram повідомило, що ППО збила 1336 безпілотників над окупованим Кримом, Азовським і Чорними морями, Тверською, Бєлгородською, Брянською, Курською, Калузькою, Тульською, Рязанською, Орловською, Воронезькою, Владімірською, Смоленською, Нижегородською, Ростовською областями, Краснодарським краєм і Московським регіоном.

Московський мер стверджує, що 191 дрон був збитий на підльоті до Москви, а загалом з 17:00 по 8:00 в бік регіону летіло близько 600 дронів.

«Більшість з них знищена системою ППО міноборони на дальніх підступах. 191 дрон нейтралізовано на підльоті до Москви», – заявив очільник російської столиці Собянін у Telegram.

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Влада Ростовської області підтвердила атаку на виробничі об'єкти в Азові. Поранено трьох людей. Канал ASTRA пише, що пожежа в Азові зафіксована в районі двох нафтобаз «Флеш Енерджі» та «Юг-Імпекс».

В Краснодарському краї заявили про падіння уламків на будинки і поранення трьох мешканців.

Кримський колабораціоніст Аксьонов заявив про перекриття Керченського мосту. Він повідомив, що міст зазнав удару, і рух буде перекрито орієнтовно до середини дня. «Крим. Реалії» пишуть, що рух мостом відновили вранці. Він був закритий близько п'яти годин.