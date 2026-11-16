Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Азові Ростовської області

Раніше про вибухи в районі бази повідомляли OSINT-канали.

Учора та сьогодні вночі Сили оборони завдали серії ударів по ворожій території. Цілями були об'єкти забезпечення окупантів, повідомили в Facebook Генштабу.

Зокрема, оборонці атакували нафтобазу ТОВ «Флеш Енерджі» в Азові Ростовської області. Вона розташована поруч з головним логістичним вузлом південного угруповання армії Росії – Ростовом-на-Дону.

«Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Також оборонці атакували цілі на окупованій території. В Донецькій області уражено пункти управління підрозділів армії Росії в районах Новоселівки Першої і Осикового, в Запорізькій області – пункт управління противника в районі Роздолу. Кожен такий удар порушує зв'язок і координацію окупантів під час підготовки і проведення атак і штурмів.

Також в районі Рівнопілля атакували склад матеріально-технічних засобів, в Бердянську – район зосередження озброєння і військової техніки.