У Києві відновлюють рух електротранспорту

У Києві поступово відновлюють рух електротранспорту.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що в другій половині дня 16 листопада фахівці Київпастрансу починають поступово відновлювати рух тролейбусів і трамваїв.
Водночас до кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту.
Також працюватимуть автобуси, що забезпечують перевезення пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро:
- № 1-М − ст. м. "Палац спорту" − ст. м. "Лісова";
- № 1-МА − ст. м. "Лісова" – ст. м. "Арсенальна";
- № 1-МД − ст. м. "Дарниця" – ст. м. "Палац спорту";
- № 3-М − ст. м. "Видубичі" – ст. м. "Осокорки";
- № 22-ТЛ − вул. Тростянецька – ст. м. "Либідська".
Як повідомлялося, з вечора 3 листопада в Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Причиною такого рішення є критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів.