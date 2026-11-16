У Києві відновлюють рух електротранспорту

Тимчасові автобуси, які дублювали маршрути, продовжать роботу до кінця доби.

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У Києві поступово відновлюють рух електротранспорту.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що в другій половині дня 16 листопада фахівці Київпастрансу починають поступово відновлювати рух тролейбусів і трамваїв.

Водночас до кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту.

Також працюватимуть автобуси, що забезпечують перевезення пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро:

№ 1-М − ст. м. "Палац спорту" − ст. м. "Лісова";

№ 1-МА − ст. м. "Лісова" – ст. м. "Арсенальна";

№ 1-МД − ст. м. "Дарниця" – ст. м. "Палац спорту";

№ 3-М − ст. м. "Видубичі" – ст. м. "Осокорки";

№ 22-ТЛ − вул. Тростянецька – ст. м. "Либідська".

Як повідомлялося, з вечора 3 листопада в Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Причиною такого рішення є критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів.