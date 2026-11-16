​На війні загинув колишній мер Рави-Руської Микола Зінько

З початком повномасштабної війни Микола Зінько відправився на фронт, спочатку служив у ДФТГ «Свобода», а потім заступником командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді.

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На війні із Росією загинув колишній мер міста Рава-Руська, що на Львівщині, Микола Зінько.

Про це написав його побратим, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

«Трагічна звістка для усієї свободівської родини. Загинув наш побратим, боєць Легіону Свободи, багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» — Микола Зінько», – йдеться у повідомленні.

Микола Зінько народився у жовтні 1987 року в Раві-Руській. Закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. Став членом «Свободи» із 2009 року. Згодом очолив Рава-Руську міську організацію «Свободи». Був депутатом Рава-Руської міської ради.

З початком війни добровільно пішов на фронт, служив у свободівському добровольчому батальйоні «Січ». У 2015-му був відкликаний зі служби та став міським головою Рави-Руської. ʼ

Після початку повномасштабної війни знову повернувся до війська, спочатку служив у ДФТГ «Свобода», а потім заступником командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді.