Міноборони: від початку роботи приватна ППО знищила 90 цілей

Групи приватної протиповітряної оборони знищили майже 90 повітряних цілей від початку роботи навесні 2026 року.

Про це повідомило Міністерство оборони

Станом на кінець жовтня цей показник становив понад 60.

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"Кожна збита повітряна ціль – збережені життя людей, захищена інфраструктура та збережена робота підприємств", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що проєкт приватної ППО реалізується відповідно до Постанови Кабінету міністрів від 19 листопада 2025 року № 1506. Він дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист працівників, виробничих потужностей та обʼєктів енергетики, які систематично зазнають атак російських безпілотників.

Крім того, це рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на ППО Сил оборони.

При цьому приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Приватна ППО

Про намір дозволити критичним підприємствам самим захищатися від атак оголосили ще торік, коли міністром оборони був Денис Шмигаль. Дозвіл на старт експерименту уряд надав цього року. За один місяць від старту проєкту 14 компаній оголосили про бажання сформувати приватні групи ППО.

Станом на 29 жовтня групи приватної ППО за допомогою турелей збили близько 60 дронів. Більше про це читайте в матеріалі Вікторії Найдьонової: «"Це має стати чимось повсякденним, як звичайна охорона". Як працює в Україні приватна ППО і чого бракує».