Росія створює кадетські взводи для дівчат на ТОТ України

Окупанти навчають підлітків керувати дронами, відкривають кадетські заклади для дівчат та поширюють російську пропаганду в школах.

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На тимчасово окупованих територіях України Росія посилює мілітаризацію дітей. До військової підготовки починають залучати не лише хлопців, а й дівчат віком від 11 років. Також підлітків навчають керувати безпілотниками, а в школах використовують підручники з російською пропагандою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у Севастополі обговорюють відкриття кадетського корпусу-пансіону імені княгині Ольги для дівчат від 11 років. Аналогічний спеціалізований заклад будують на Луганщині.

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На Донеччині вже проводять набір дівчат і створюють жіночі взводи в кадетських корпусах.

Водночас на ТОТ Херсонщини дітей навчають керувати безпілотниками під виглядом дозвілля. Зокрема, такі заняття проводять молодіжний центр «Патріот» та псевдоміністерство молодіжної політики в межах проєкту «Літо з молоддю».

Крім того, реєструють регіональне відділення «ДОСААФ Росії», на базі якого планують готувати майбутніх операторів БпЛА.

Ще одним напрямом мілітаризації є шкільна освіта. Учні 5–7 класів на окупованих територіях змушені навчатися за підручником «Історія нашого краю. Донбас і Новоросія» під редакцією помічника президента РФ Володимира Мединського. За словами Лубінця, у навчальних матеріалах дітям нав'язують викривлене бачення історії, виправдовують війну проти України та порівнюють російських військових із солдатами часів Другої світової війни.

Омбудсман зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України можуть перебувати близько 1,6 мільйона українських дітей.

Він наголосив, що такі дії Росії порушують міжнародні зобов'язання щодо захисту дітей. Зокрема, статті 50 і 51 IV Женевської конвенції регулюють обов'язки окупаційної держави щодо освіти дітей та забороняють примушувати населення окупованої території служити у збройних силах окупанта.

«Українські діти не повинні ставати ресурсом для російської армії. Закликаю світ посилити тиск на РФ, щоб зупинити мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях», – заявив Лубінець.