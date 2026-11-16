Українські правоохоронці повідомили, що заблокували дев’ять нових схем ухилення від мобілізації та військової служби і затримали 15 організаторів оборудок у різних регіонах України.

Як розповіли у СБУ, у Києві викрили п’ятьох осіб, які безпідставно оформлювали військовозобовʼязаних непридатними до служби за станом здоров’я та знімали їх з військового обліку. Двом з них, співробітникам ТЦК, було повідомлено про підозру навесні цього року.

Для цього фігуранти використовували фіктивні печатки та бланки медичних документів, а підроблені висновки ВЛК надсилали замовникам поштою. Задокументували, що цією «схемою» скористались 11 чоловіків призивного віку, які незаконно виїхали за кордон.

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Також в столичному регіоні затримано військовослужбовця одного з районних ТЦК, який вимагав 1500 доларів США за зняттячоловіка із розшуку. Під час отримання хабаря організатор оборудки намагався втекти від правоохоронців, але був затриманий «на гарячому».

У Черкасах викрили посадовицю міської ради, яка, маючи другу групу інвалідності, за 17 тисяч доларів США уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним. У такий спосіб він сподівався отримати відстрочку від мобілізації під виглядом догляду за «дружиною».

У Харкові викрили екскерівника військово-лікарської комісії, лікаря військово-медичного центру та посередника, які організували незаконне «списання» мобілізованих зі служби. За даними слідства, фігуранти використовували зв’язки у військових і цивільних медзакладах, щоб оформлювати фіктивні медичні висновки про «погане» здоров’я клієнтів.

В Одесі затримали майора медслужби та його спільника, які сприяли потенційним призовникам в уникненні мобілізації на підставі підроблених меддокументів. Встановили, що за 19 тисяч доларів США організатори схеми обіцяли задіяти знайомих лікарів для оформлення ухилянтам «важких діагнозів» та груп інвалідності без фактичного медогляду.

У Хмельницькому затримано ще одного ділка, який пропонував військовозобов’язаним незаконне переправлення за межі України поза пунктами пропуску. Задокументовано, як за 20 тисяч доларів США фігурант обіцяв доставити клієнта до сусідньої країни лісовими стежками південно-західного кордону нашої держави.

На Рівненщині затримали місцевого жителя, який пішки супроводжував людей до кордону та надавав покрокові інструкції щодо його перетину «в обхід» контрольно-пропускних пунктів через ліи

У Житомирській області підозру отримав шкільний вчитель, який адміністрував Вайбер-спільноту, щоб «зливати» локації постів та маршрутів руху мобільних груп ТЦК і правоохоронців.

На Ужгородщині затримано ще одного фігуранта. Ним виявився місцевий ділок, який за гроші переправляв нелегалів до ЄС поза пунктами пропуску. Як з'ясували, чоловік зустрічав військовозобов'язаних в Ужгороді, доставляв їх до прикордоння та інструктував щодо нелегальних способів переправлення до Євросоюзу поза КПП. За потреби фігурант також переховував чоловіків у власному помешканні до моменту їхньої втечі за кордон.

Фото: СБУ Знайдені під час обшуків печатки

Наразі за всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Організаторам оборудок загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності клієнтів злочинних «схем».