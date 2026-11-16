СБУ затримала таксиста, якого підозрюють у корегування російських атак по Дніпропетровщині

Серед основних «цілей» були позиції ППО, зокрема мобільних вогневих груп, а також запасні командні пункти та логістичні центри українських військ.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала підозрюваного у корегуванні російських обстрілів Дніпропетровщини. Як пише пресслужба СБУ, затриманим виявився завербований росіянами місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину та почав працювати на ворога.

Підозрюють, що для наведення атак РФ дезертир фіксував розташування військових та енергетичних об’єктів під виглядом виконання послуг таксі. Для цього чоловік на власному авто приймав замовлення на перевезення пасажирів у прифронтових населених пунктах Синельниківського району.

Під час руху до пункту призначення та у зворотному напрямку він фотографував на телефонну камеру об’єкти, поблизу яких помічав зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Серед основних «цілей» були позиції ППО, зокрема мобільних вогневих груп, а також запасні командні пункти та логістичні центри українських військ.

Реклама

Крім цього, чоловік відстежував розташування опорних електропідстанцій та їхній стан після попередніх атак РФ.

«Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини агента, а на фінальному етапі спецоперації затримали його за місцем проживання», – розповіли у спецслужбі.

Зʼясували, що дезертир потрапив у поле зору рашистів, коли залишав прокремлівські коментарі у чатах комп’ютерних ігор.

Під час обшуків у затриманого виявили два смартфони, на яких він збирав скріншоти гугл-карт із позначками українських об’єктів і контактував із російським спецслужбістом.

Фото: СБУ Переписка агента із ворогом

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.