Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові зазнали поранень чоловіки 59 і 48 років та 55-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 47-річна жінка і 60-річний чоловік.
У селі Пісочин поранено 74-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес чоловіки 47 і 50 років та 47-річна жінка.
Ворог застосовував по Харківщині керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, будівлю дитячого закладу, готель, зупинку громадського транспорту, два автобуси, чотири автомобілі;
- у Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки, гараж (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено 10 приватних будинків (с. Оскіл);
- у Харківському районі пошкоджено два приватні будинки (сел. Пісочин), приватний будинок (сел. Мала Данилівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено гаражі (м. Чугуїв), господарчу споруду (с. Леб’яже).