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Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 9 людей

Ворог бив по області керованими авіаційними бомбами та безпілотниками різних типів.

Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 9 людей
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові зазнали поранень чоловіки 59 і 48 років та 55-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 47-річна жінка і 60-річний чоловік.

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У селі Пісочин поранено 74-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес чоловіки 47 і 50 років та 47-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, будівлю дитячого закладу, готель, зупинку громадського транспорту, два автобуси, чотири автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки (сел. Золочів); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки, гараж (сел. Шевченкове);  
  • в Ізюмському районі пошкоджено 10 приватних будинків (с. Оскіл); 
  • у Харківському районі пошкоджено два приватні будинки (сел. Пісочин), приватний будинок (сел. Мала Данилівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено гаражі (м. Чугуїв), господарчу споруду (с. Леб’яже).

Наслідки обстрілів росіянами Харківської області
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

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