Вночі російські війська масовано атакували Одеську область, є пошкодження інфраструктурних обʼєктів.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджено кілька приватних будинків. У будівлях вибито скління.
Також спалахнули пожежі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.
Як повідомили у ДТЕК, ворог атакував енергетичні обʼєкти на півночі області. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин.
Також пошкоджено виробничий майданчик компанії. В будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.
- Уночі 14 листопада російські війська масовано атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Постраждали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. Через удар по енергооб’єкту без електропостачання тимчасово залишилися близько 41 тисячі абонентів.