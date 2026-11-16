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Вночі російські війська масовано атакували Одеську область, є пошкодження інфраструктурних обʼєктів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджено кілька приватних будинків. У будівлях вибито скління.

Також спалахнули пожежі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Як повідомили у ДТЕК, ворог атакував енергетичні обʼєкти на півночі області. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин.

Також пошкоджено виробничий майданчик компанії. В будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.