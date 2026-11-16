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Reuters: РФ сподівається отримати керівні посади в агентстві ООН з телекомунікацій

Москва сподівається отримати дві високі посади.

Reuters: РФ сподівається отримати керівні посади в агентстві ООН з телекомунікацій
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ООН

Росія сподівається в понеділок отримати високі посади в Міжнародному союзі електрозв'язку ООН (МСЕ). За словами дипломатів, це частина зусиль Москви, спрямованих на послаблення міжнародної ізоляції через війну проти України та посилення контролю над цифровими технологіями, пише Reuters.

Деякі дипломати ООН вважають, що Росія використовує зростання втоми від війни, щоб домогтися посад, які можуть посилити її вплив в Організації Об'єднаних Націй.

Москва сподівається отримати дві високі посади в Міжнародному союзі електрозв'язку під час виборів, які відбуваються на зустрічі в столиці Катару Досі. Рішення ухвалюють 194 члени організації.

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Раніше МСЕ підтримав скарги щодо втручання Росії в роботу супутникових сигналів. Наразі розглядається пропозиція Литви, яка передбачає посилення заходів протидії таким атакам.

Одна з посад, на яку претендує Росія, – місце в Раді з регламенту радіозв'язку, яка розглядає відповідні скарги. За два місця від свого регіону Росія змагається з Грузією, Азербайджаном, Казахстаном та Узбекистаном.

Інша посада – місце в раді організації, що складається з 48 членів і має вплив на її бюджет, стратегію та адміністративну діяльність.

Один дипломат ООН зазначив, що шанси Москви отримати такі посади зросли, оскільки деякі держави тепер прагнуть нормалізувати торговельні відносини та співпрацю у сфері безпеки з Росією, а тому не хочуть відкрито виступати проти неї в ООН.

Посол України при ООН у Женеві Євгеній Цимбалюк заявив, що російські атаки завдали телекомунікаційній інфраструктурі України збитків на понад 2,5 млрд доларів. Ця сума не враховує наслідків кібератак.

«Таку поведінку не слід винагороджувати», – сказав він Reuters.

Міжнародний союз електрозв'язку – одна з найстаріших установ ООН. Його штаб-квартира розташована в Женеві, однак великі конференції організація проводить у різних країнах світу. Союз заснували у 1865 році для узгодження роботи телеграфних служб. Нині він розподіляє глобальний радіочастотний спектр і допомагає встановлювати стандарти у сфері штучного інтелекту та новітніх технологій.

Країни активно змагаються за посади в МСЕ, оскільки членство в керівних органах дає змогу впливати на важливі питання, зокрема стандарти штучного інтелекту та глобальний розподіл радіочастот.

Минулого року Росія зазнала невдачі у спробі отримати місце в керівній раді Всесвітньої організації охорони здоров'я. А у 2023 році їй не вистачило голосів, щоб повернутися до Ради ООН з прав людини, головного органу Організації Об'єднаних Націй у цій сфері.

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