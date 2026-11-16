ГУР: Росія планує «націоналізувати» понад 1100 будинків на окупованій частині Херсонщини

Щоб зберегти право на власний будинок чи квартиру, українців змушують взаємодіяти з окупаційною адміністрацією та особисто отримувати російські документи.

Росія готує під так звану «націоналізацію» понад 1100 житлових будинків на тимчасово окупованій території Херсонської області, пише пресслужба Головного управління розвідки МО України.

«Масштабний грабунок об’єктів приватної власності громадян України — черговий прояв злочинної політики москви на окупованих територіях, яка спрямована, зокрема, на витіснення місцевого населення і заміщення росіянами», – йдеться у повідомленні.

Росія реалізує таку політику, погіршуючи умови життя цивільних в окупації. Зумовлений війною дефіцит електроенергії, тепла, пального, продовольства та медикаментів особливо відчутний під час осінньо-зимового періоду, і Росія не має ані намірів, ані здатності забезпечити належні соціальні умови.

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Фактори холоду та злиднів російська окупаційна адміністрація використовує для додаткового тиску на місцеве населення, зауважує розвідка. Наприклад, у Каланчацькій громаді загарбники обіцяють встановити пункти обігріву, але щоб скористатися ними, людина мусить надати реєстраційні дані щодо місця проживання і роботи.

Житло тих громадян, хто виїхав через російську агресію, окупаційні адміністрації оголошують «безхазяйним» і передають у так звану «муніципальну» власність. Формальними підставами для відчуження нерухомості можуть бути відсутність перереєстрації за російськими правилами, несплата комунальних послуг або невикористання приміщення.

Щоб зберегти право на власний будинок чи квартиру, українців змушують взаємодіяти з окупаційною адміністрацією та особисто отримувати російські документи.

«Отже, спершу росія розпочала війну та створила нестерпні умови, за яких люди змушені залишати свої домівки, а далі — використовує вимушену відсутність законних власників як привід для масштабного грабунку чужого майна», – зазначили у ГУР.