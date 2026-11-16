FT: Брюссель запропонує Україні кредит на €45 млрд під гарантії спільного бюджету ЄС

Механізм фінансування буде таким самим, як той, що використали торік для забезпечення вже погодженого кредиту Україні на €90 млрд.

Європейська комісія запропонує залучити кредит у розмірі €45 млрд під гарантії спільного бюджету ЄС для фінансування України.

За оцінками, наступного року дефіцит фінансування України становитиме €70 млрд. Виконавчий орган ЄС пообіцяв допомогти покрити дві третини цієї суми, водночас закликаючи інших західних союзників збільшити підтримку Києва, пише Financial Times.

За словами чотирьох співрозмовників, обізнаних із планом, у середу Єврокомісія представить державам-членам пропозицію залучити кошти під гарантії бюджету ЄС.

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Механізм фінансування буде таким самим, як той, що використали торік для забезпечення вже погодженого кредиту Україні на €90 млрд. Ці кошти мали покрити фінансові потреби України на цей і наступний роки. Однак посилення руйнувань унаслідок російських атак збільшило дефіцит фінансування Києва.

Три країни ЄС: Чехія, Словаччина та Угорщина, – домоглися звільнення від сплати відсотків за кредитом на €90 млрд.

Для надання нового кредиту обсягом близько €45 млрд потрібна буде підтримка всіх 27 країн Євросоюзу. Однак ці три держави, а також Болгарія вже заявили, що не братимуть участі в подальшому фінансуванні України.

Така позиція спонукала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца минулого тижня пригрозити, що він не погодиться на ухвалення спільного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, якщо всі країни-члени не долучаться до фінансування України наступного року та в подальшому.

Німеччина є найбільшим чистим платником до бюджету ЄС, а також найбільшим двостороннім донором України в Європі. Усі чотири країни, які вимагають звільнення від участі у фінансуванні України, натомість є чистими отримувачами коштів із бюджету Євросоюзу. Після погрози Мерца два питання: фінансування України та спільний бюджет ЄС, – фактично стали взаємопов'язаними, повідомили троє співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Лідери Євросоюзу обговорять обидва питання на саміті в Брюсселі 26–27 листопада. Вони прагнуть ухвалити рішення до кінця року.

За словами співрозмовників, пов'язування цих питань має захистити фінансування України від можливих майбутніх вето. Країни, які залежать від коштів ЄС, будуть змушені обирати: підтримати Київ або ризикувати втратити фінансування з бюджету.

Брюссель і Берлін побоюються, що забезпечити подальше фінансування України буде дедалі складніше, оскільки в Іспанії, Франції, Італії та Польщі мають відбутися вибори. Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка очолює рейтинги громадської думки напередодні президентських виборів у країні в квітні, уже заявила, що припинить підтримку України, якщо змінить на посаді президента Еммануеля Макрона.

Водночас інші політики попереджають, що така тактика може дати зворотний ефект, якщо країни відчують, що їх шантажують.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, який є в розпорядженні Financial Times, написав, що «домовленість про майбутнє фінансування України не може бути попередньою умовою для ухвалення наступного [бюджету ЄС], і Європейський Союз має зберегти здатність самостійно визначати й фінансувати власну довгострокову політику та пріоритети незалежно від того, як розвиватиметься ситуація».

Навіть країни, які підтримують Україну, зокрема Ірландія, висловили занепокоєння.