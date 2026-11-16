Reuters: Регулятори 38 країн попередили ризик ядерної аварії в Україні взимку

Причиною називають російські атаки на енергетичну інфраструктуру, від якої залежить безпечна робота українських АЕС.

Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Про це попередили представники органів ядерного регулювання 38 країн, закликавши Росію припинити атаки на енергетичні об'єкти, необхідні для безпечної роботи атомних електростанцій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на спільну заяву міжнародних організацій HERCA, WENRA та NORA.

"Висловлюємо глибоке занепокоєння зростанням ризиків для ядерної безпеки внаслідок війни Росії проти України та її подальших атак на енергетичну інфраструктуру країни", – йдеться у спільній заяві представників органів ядерного регулювання.

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Вони закликали Росію припинити атаки на українські ядерні об'єкти та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їхньої безпечної роботи.

Як зазначається у заяві, без стабільного електропостачання з енергомережі українським АЕС буде дедалі складніше підтримувати охолодження ядерного палива та запобігати можливому розплавленню реакторів.

За словами керівника HERCA та NORA Пера Странда, останніми тижнями російські атаки стали небезпечнішими. Зокрема, РФ почала застосовувати безпілотники з більшою бойовою частиною та точнішим наведенням.

"Очевидно, що цієї зими ризик ядерної аварії буде найвищим через нову тактику росіян", – сказав Странд в інтерв'ю Reuters.

Найгіршим сценарієм він назвав повне знеструмлення української енергосистеми, яке одночасно вплине на дев'ять реакторів, що виробляють електроенергію в Україні.

Странд наголосив, що такого розвитку подій можна уникнути, якщо вже зараз посилити тиск на Росію та домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас європейські країни мають спільно готуватися до можливих наслідків ядерної аварії.

Україна має чотири атомні електростанції, три з яких працюють. Вони забезпечують близько 80% електроенергії, яку використовують цієї зими. Запорізька АЕС, найбільша в Європі, перебуває під контролем Росії та не виробляє електроенергію.

Водночас станція залежить від зовнішнього електропостачання, необхідного для охолодження ядерного палива. Від початку повномасштабної війни Запорізька АЕС уже 27 разів втрачала зовнішнє живлення, через що доводилося переходити на аварійні дизельні генератори. З кінця березня станція залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі.

Міжнародне агентство з атомної енергії 15 листопада також повідомляло про нестабільність електропостачання в Україні через військову активність. Це призвело до зниження потужності деяких енергоблоків українських АЕС.

Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу, - розвідка.