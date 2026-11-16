Пʼять країн Єропейського Союзу закликали ввести санкції проти російських криптомереж.

Про це написав на Х глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

«Росії не можна дозволити використовувати криптовалюти та тіньові фінансові мережі для ухилення від санкцій та фінансування війни проти України», – йдеться у його пості.

Політик зазначив, що у спільному листі разом із міністрами закордонних справ Фінляндії, Данії, Франції та Литви закликали Єврокомісію до рішучіших дій для усунення цих лазівок, боротьби з криптомережами, що сприяють ухиленню від санкцій, та посилення правозастосування.

«Наші санкції повинні слідувати за грошима, куди б і як би вони не рухалися», – наголосив Тсахкна.

Russia must not be allowed to use cryptocurrencies and shadow financial networks to evade sanctions and finance its war against Ukraine. In a joint letter, together with my colleagues, the Foreign Ministers of Finland, Denmark, France and Lithuania, we call for stronger action to close these loopholes, target crypto networks facilitating sanctions evasion and strengthen enforcement. Our sanctions must follow the money, wherever and however it moves. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 16, 2026