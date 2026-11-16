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П’ять країн ЄС закликають до санкцій проти російських криптомереж

Спільний лист підписали глави МЗС Естонії, Фінляндії, Данії, Франції та Литви.

П’ять країн ЄС закликають до санкцій проти російських криптомереж

Пʼять країн Єропейського Союзу закликали ввести санкції проти російських криптомереж.

Про це написав на Х глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

«Росії не можна дозволити використовувати криптовалюти та тіньові фінансові мережі для ухилення від санкцій та фінансування війни проти України», – йдеться у його пості. 

Політик зазначив, що у спільному листі разом із міністрами закордонних справ Фінляндії, Данії, Франції та Литви закликали Єврокомісію до рішучіших дій для усунення цих лазівок, боротьби з криптомережами, що сприяють ухиленню від санкцій, та посилення правозастосування. 

«Наші санкції повинні слідувати за грошима, куди б і як би вони не рухалися», – наголосив Тсахкна. 

  • Навесні повідомляли, що Росія намагається розширити власну підсанкційну платіжну систему A7 за межами країни, зосередившись на країнах Африки. 
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