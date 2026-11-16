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Євросоюз схвалив надання Україні 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility

Це найбільший одноразовий транш у межах програми. 

Євросоюз схвалив надання Україні 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility
Фото: З відкритих джерел

Євросоюз 16 листопада схвалив надання Україні 8 млрд євро в межах Ukraine Facility. Про це повідомили в X Євроради.

Це дев'ятий транш в межах програми. Для його отримання Україна виконала понад 20 цільових кроків для реформування в таких сферах: судова система; боротьба з корупцією та відмиванням грошей; фінансові ринки; управління державними активами; людський капітал; бізнес-середовище; децентралізація та регіональна політика; енергетика; агропродовольчий сектор; цифрова трансформація; захист довкілля.

Фінансування в межах Ukraine Facility покликане зміцнити макрофінансову стабільність України, її відновлення й модернізацію, забезпечити безперебійну роботу державного управління та підтримати реформаторські зусилля.

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В Єврораді зазначили, що ЄС залишається непохитним у підтримці України перед лицем російської агресії. 

«Сьогоднішнє схвалення виплати 8 мільярдів євро в межах Ukraine Facility підтверджує цю відданість», – йдеться у повідомленні. 

8 млрд євро – найбільший одноразовий плтаж за програмою Ukraine Facility, пише «Бабель».

Для дев'ятого траншу Україна успішно виконала модернізацію IT-системи виконання судових рішень, ухвалила стратегію захисту прав людини й зробила інші кроки.

Попередню, восьму виплату в Брюсселі схвалили в вересні. Вона становила 2,8 млрд євро. 

Ukraine Facility – це програма надання Україні фінансової допомоги від ЄС в обмін на реформи. Зовнішня фінансова підтримка особливо гостро необхідна на тлі величезних витрат, яких Україна зазнає внаслідок розв'язаної Росією війни.

Програма передбачає надання Україні понад 50 млн євро протягом 2024-2027 років. Кошти спрямовують на відновлення і модернізацію, адресне фінансування потреб України включно з її громадським сектором. Програма була схвалена в лютому 2024 року. 

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