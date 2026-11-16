Прокуратура Литви заявила, що у розслідуванні воєнних злочинів в Україні є семеро підозрюваних

Генеральна прокуратура Литви повідомляє, що в межах досудового розслідування можливих воєнних та інших злочинів в Україні, розпочатого в Литві у березні 2022 року, сімох осіб визнано підозрюваними. За словами прокурорів, у межах цього розслідування також аналізують інциденти з безпілотниками на території Литви, пише LRT.

За словами комунікаційниці Генпрокуратури країни Елени Мартінонієне, литовські правоохоронці вже зв'язалися з понад 6,7 тисячі осіб, які прибули до Литви з України. Понад 490 людей допитали як свідків, а понад 135 із них визнали потерпілими.

Як зазначила Мартінонієне, у межах досудового розслідування вивчають різні епізоди можливих злочинів.

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Наприклад, у справі про вбивство кінорежисера Мантаса Кведаравічюса в Маріуполі у березні 2022 року підозрюваними визнали трьох осіб. Їх оголосили в розшук. Встановлено, що до цього причетні військовослужбовці 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу терористичної «ДНР».

Інший епізод досудового розслідування стосується центру утримання під вартою, який діяв у 2022 році на території військового аеродрому в Мелітополі. За підозрами слідства, там катували українських цивільних і військовополонених, серед яких був і громадянин Литви. У зв'язку з цим злочином підозрюваними визнано трьох військовослужбовців 177-го окремого загону військової поліції Каспійської флотилії Російської Федерації. Після встановлення того, що один із підозрюваних потрапив у полон, та проведення необхідних юридичних процедур 29 жовтня 2025 року Україна передала його Литві. Наразі він перебуває під вартою.

За даними прокуратури, у межах розслідування можливих воєнних злочинів в Україні також вивчають обстріл міста Покровськ Донецької області, який стався в червні 2024 року. Під час розслідування обстрілу, внаслідок якого постраждали п'ятеро громадян Литви, один із яких має також німецьке громадянство, встановлено, що після ударів двома балістичними ракетами понад 50 людей дістали поранення, а п'ятеро загинули.

Представниця прокуратури підтвердила, що в межах згаданого розслідування вивчають і випадки появи безпілотників у Литві. Водночас Мартінонієне не уточнила, які саме інциденти з безпілотними літальними апаратами та в якій кількості розслідують.

Раніше прокуратура підтверджувала, що в межах розслідування можливих воєнних злочинів і злочинів агресії вивчають інциденти з безпілотниками, зафіксовані в Литві в березні, травні, вересні та жовтні.

Зібрані під час таких розслідувань докази в перспективі можуть використати в національних і міжнародних судах, кажуть експерти.

Раніше прокуратура повідомляла, що 1 березня 2022 року розпочала досудове розслідування щодо забороненого міжнародним правом поводження з людьми, злочину агресії, заборонених нападів під час війни та інших воєнних злочинів, які скоюють в Україні.

Наразі розслідування проводить спільна слідча група, до складу якої входять прокурори та правоохоронці з різних європейських країн і США.

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Головна мета розслідування – збирати й документувати свідчення людей, які виїжджають з України до Литви та інших європейських країн, а також усі інші можливі матеріали, які можуть бути використані для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

За даними прокуратури, пріоритетними напрямами литовського розслідування є злочини, внаслідок яких постраждали громадяни Литви, а також напрями розслідування Міжнародного кримінального суду, пов'язані з незаконними місцями утримання та катування, а також незаконним переміщенням українських дітей.

Ще один пріоритет – допомога Міжнародному центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) у збиранні та підготовці доказів воєнної агресії для Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Під час розслідування та допитів свідків правоохоронці виявили й інші злочини. Усі дані вносять до спеціальної системи Eurojust – CICED, створеної для документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Доступ до неї мають також українські колеги та правоохоронні органи інших країн, які розслідують злочини, скоєні в Україні.