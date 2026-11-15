Понтифік, який свого часу прослужив у Перу 20 років, під час подальших зустрічей приділить особливу увагу правам корінних народів та захисту Амазонії.

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У неділю Папа Лев XIV прибув до перуанських Анд – на завершальний етап свого південноамериканського турне, повідомляє DW.

Очікується, що понтифік, який свого часу 20 років прослужив у Перу, під час подальших зустрічей приділить особливу увагу правам корінних народів та захисту Амазонії.

У неділю Лев прибув до Куско – колишньої столиці імперії інків, розташованої на висоті 3400 метрів.

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Перуанський кардинал Педро Баррето розповів агентству Associated Press, що Лев “продовжує справу, розпочату” його попередником, Папою Франциском, у сферах захисту довкілля та прав людини.

Фото: EPA/UPG Папа Римський Лев у Перу

Далі Папа поїде до Пукальпи – міста в Амазонії, яке стикається з подвійною загрозою: вирубкою лісів і незаконним видобутком корисних копалин.

Раніше, у суботу, голова Ватикану відслужив месу просто неба в містечку Санта-Крус-де-Сукчабамба.

Також він відвідав місто Зана, розташоване приблизно за 45 кілометрів на південний схід, яке є важливим осередком афроперуанської спільноти.

Понтифік, який у травні перепросив за роль Церкви в трансатлантичній работоргівлі, зазначив, що Зана “зберігає пам’ять про покоління африканців, яких відірвали від рідних домівок і перетворили на рабів”.

Лео, родом із Чикаго, був єпископом перуанського міста Чиклайо з 2015 по 2023 рік, коли його покликали до Ватикану. Він має громадянство як США, так і Перу.

Фото: EPA/UPG Папа Римський Лев у Перу