П’ять країн Євросоюзу мають сьогодні оголосити про укладення угоди щодо створення в Руанді центру для депортації мігрантів, повідомляє France24.

Йдеться про Німеччину, Данію, Австрію, Грецію та Нідерланди.

“Центр повернення” (return-hub) має стати першим таким об’єктом за межами євроблоку. “Така інформація знаменує собою кульмінацію ініціативи ЄС, спрямованої на активізацію депортацій – ініціативи, запущеної у 2024 році на тлі погіршення ставлення громадськості до міграції”, – зазначає видання.

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Країни не розголошували локацію центру, ведучи перемовини, проте європейські дипломати та інші особи, поінформовані про ситуацію, вказали на Руанду як на обрану державу.

У серпні ця африканська країна, розташована в регіоні Великих озер, підтвердила, що розпочала “попередні обговорення” з кількома європейськими державами.

Відомо, що Руанда направила делегацію на конференцію з питань міграції у Відні, де сьогодні на пресконференції буде оприлюднено відповідну угоду.

France24 додає, що протягом останніх трьох років кількість мігрантів, які прибувають до ЄС, скорочується, оскільки блок уклав угоди з низкою країн Африки та Близького Сходу, спрямовані на стримування потоків мігрантів.

Прихильники стверджують, що такі центри могли б бути або кінцевими пунктами призначення, або проміжними центрами для висланих осіб. Вони мають сприяти репатріації та діяти як стримувальний фактор для потенційних нелегальних мігрантів.

Однак критики сумніваються у їхній ефективності, вказуючи на перешкоди, з якими стикаються подібні проєкти. Вони прирівнюють центри до “правових чорних дір”, де мігранти застрягнуть у підвішеному стані без належного нагляду.

Вибір Руанди також викликав занепокоєння, зокрема, правозахисники з “Human Rights Watch” вказують на “досвід репресій проти інакомислення, свавільні затримання, жорстоке поводження під час утримання під вартою” та підтримку озброєних повстанців у сусідній Демократичній Республіці Конго.