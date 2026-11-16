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Помер “хрещений батько” сучасного мексиканського наркобізнесу Фелікс Гальярдо

Гальярдо вважали архітектором сучасної системи наркоторгівлі в Мексиці. Він помер у віці 80 років від поліорганної недостатності.

Помер “хрещений батько” сучасного мексиканського наркобізнесу Фелікс Гальярдо
Наркобарон перебував в ув’язненні з 1989 року
Фото: Picture alliance

У лікарні помер 80-річний Мігель Анхель Фелікс Гальярдо – відомий як “хрещений батько” сучасного мексиканського наркобізнесу, повідомляє DW.

“Після перебування під наглядом лікарів із несприятливим прогнозом він помер 15 листопада в медичному закладі внаслідок поліорганної недостатності”, – йдеться в заяві міністерства безпеки штату Халіско, де він утримувався.

Гальярдо, який заснував картель Гвадалахари – один із перших великих мексиканських наркосиндикатів, що згодом дав початок картелю “Сіналоа”, – перебував в ув’язненні з 1989 року. 

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Два дні тому його перевели до приватної лікарні.

Його заарештували та засудили до 40 років ув’язнення за звинуваченнями в торгівлі наркотиками та зброєю, пов’язаними з діяльністю картелю. Перебуваючи за ґратами, він також постав перед судом у справі про викрадення та вбивство агента Управління боротьби з наркотиками США. 

Це призвело до додаткового вироку – 37 років ув’язнення – і закріпило за ним репутацію найвідомішого мексиканського наркоторговця.

Фелікс Гальярдо утримувався у в’язниці суворого режиму в західному штаті Халіско, попри неодноразові клопотання його адвокатів про переведення під домашній арешт через погіршення стану здоров’я.

Детальніше про наркобарона

Гальярдо народився 1946 року в північно-західному штаті Сіналоа, який згодом став синонімом наркоторгівлі.

Спочатку він працював поліцейським і охоронцем місцевого губернатора, але невдовзі перетворився на впливового злочинця, відомого як “бос босів”,

Разом зі спільниками Гальярдо заснував картель Гвадалахари і першим почав постачати кокаїн до США у величезних масштабах. Він також першим уклав союз із колумбійськими наркокартелями, зокрема з Медельїнським картелем Пабло Ескобара.

У 1970-х роках його наркоімперія розросталася завдяки підкупу правоохоронців та використанню легкої авіації для перевезення наркотиків через увесь континент.

Історію його сходження та падіння як мексиканського наркобарона втілив на екрані мексиканський актор Дієго Луна в популярному серіалі Netflix 2018 року “Нарко: Мексика” (Narcos: Mexico).

В останні роки життя Гальярдо мав серйозні проблеми зі здоров’ям: він осліп на одне око, майже повністю втратив слух і не міг самостійно пересуватися. Сам він наполягав на своїй невинуватості.

Історію Гальярдо втілив на екрані актор Дієго Луна в серіалі “Нарко: Мексика”
Фото: EPA/UPG
Історію Гальярдо втілив на екрані актор Дієго Луна в серіалі “Нарко: Мексика”

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