165 тисяч людей у відкритому листі закликають Nvidia повернути Дженсена Хуанга

Діячі Кремнієвої долини підтримують генерального директора, якого усунули з посади після викриття його роману з імовірною китайською шпигункою.

Ілон Маск та низка інших керівників технологічних компаній увійшли до числа понад 165 тисяч осіб, які підписали відкритий лист із закликом повернути Дженсена Хуанга на посаду очільника Nvidia.

Про це повідомляє The Guardian.

12 листопада Хуанг залишив компанію з виробництва чипів, ринкова капіталізація якої сягає трильйонів доларів.

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У листі міститься вимога до членів ради директорів компанії “повернути Дженсена, доки незалежне розслідування не встановить усі факти”.

Хуанг 33 роки очолював гіганта у сфері штучного інтелекту, співзасновником якого він був. Відставка сталася на тлі появи інформації про принаймні два його позашлюбні романи: один – із жінкою, яку звинувачують у шпигунстві на користь Китаю, а інший – із підлеглою.

Американські законодавці від обох партій вимагають, щоб Хуанг і представники Nvidia з’явилися перед Конгресом і пояснили, чи національна безпека США була під загрозою через ці події.

При цьому деякі члени Республіканської партії президента Дональда Трампа наполягають на тому, що адміністрація також має відповісти на запитання: “що їй було відомо про стосунки Хуанга з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю?”.

За повідомленням Financial Times, Хуанг обговорював можливе повернення в компанію з людьми зі свого близького оточення. Один із його соратників розповів виданню, що вони формують “оперативний штаб” із керівників компаній Кремнієвої долини, аби лобіювати повернення колишнього очільника Nvidia, а також планують заручитися підтримкою Білого дому.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Nvidia варто шукати наступного керівника “за межами” самої компанії. Бессент закликав Nvidia пояснити, чи свідомо вона дозволила своїм найдосконалішим чипам для штучного інтелекту потрапити до Китаю, додавши, що це питання важливіше за історію зі зв’язками Хуанга з імовірною шпигункою Пекіна.