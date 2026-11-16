Лідери ізраїльської опозиції звинувачують Нетаньягу у “спробі державного перевороту”

У пресі з’явилася інформація про те, що офіс чинного прем’єр-міністра напередодні виборів у жовтні намагався підставити представників арабсько-ізраїльської партії.

Двоє лідерів ізраїльської опозиції заявили про “спробу державного перевороту”. Це сталося після появи в пресі інформації про те, що апарат чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу намагався підставити представників арабсько-ізраїльської партії напередодні виборів, що відбулися минулого місяця, пишуть Euronews.

“У міру того, як з’являється дедалі більше подробиць, стає зрозуміло: це була не просто спроба зірвати вибори. Це була спроба державного перевороту”, – написав на соціальній платформі X Яїр Лапід, який очолював опозицію в попередньому скликанні парламенту та є співголовою виборчого списку “Беяхад”.

У неділю 12-й канал ізраїльського телебачення повідомив, що напередодні виборів, які відбулися 27 жовтня, керівник апарату Нетаньягу Ідо Норден зателефонував до поліції зі скаргою на членів арабсько-ізраїльської партії “Раам”.

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Норден нібито вказав поліції на ймовірне джерело (колишнього співробітника апарату Нетаньягу), який надав відомості, що призвели до арешту трьох членів партії “Раам”. Потім усіх трьох чоловіків звільнили, оскільки поліція встановила, що надана інформація була безпідставною.

Згодом Нетаньягу звинуватив арабські партії у фальсифікаціях на виборах після того, як вони здобули рекордну кількість місць. Його партія “Лікуд” оприлюднила заяву, в якій відкинула ці звинувачення.

Ізраїльська газета “Гаарец” також повідомила, що Давід Зіні, керівник служби внутрішньої безпеки “Шин-Бет”, намагався отримати дозвіл на прослуховування лідерів іншого арабського виборчого блоку – “Об’єднаного списку”, однак генеральний прокурор відхилив цей запит через брак доказів.

Після появи цієї інформації лідер “Об’єднаного списку” Юсеф Джабарін також заявив про “спробу державного перевороту з боку Нетаньягу”.

“Якщо ці факти підтвердяться, це означатиме, що з самого центру уряду діяв злочинний механізм, спрямований на фальсифікацію результатів виборів. Усі винні мають понести відповідальність, включно з Нетаньягу”, – написав він у X.

Друга особа в партії “Раам”, колишній начальник поліції Йоав Сегаловіц, закликав до термінового розслідування.

Головний суперник Нетаньягу, колишній начальник Генерального штабу армії Гаді Айзенкот, написав у неділю, що виконувач обов'язків прем'єр-міністра “не може залишатися на чолі уряду ані хвилини довше”.