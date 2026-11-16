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Україна очікує надходження майже 8 млрд євро від ЄС найближчим часом (доповнено)

З урахуванням цих коштів Україна цього року загалом отримає 13,57 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Україна очікує надходження майже 8 млрд євро від ЄС найближчим часом (доповнено)
Прем’єр-міністр Сергій Корецький
Фото: тг-канал Сергія Корецького

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький у соцмережах написав, що майже 8 млрд євро фінансової підтримки в межах програми Ukraine Facility, виділення яких схвалили сьогодні у Раді ЄС, очікуються найближчим часом. 

Доповнення. У Верховній Раді написали, що із них близько 5 мільярдів євро надійдуть у 2026 році. Це найбільший одноразовий платіж, який Європейський Союз коли-небудь здійснював Україні в межах програми Ukraine Facility.

«Очікуємо надходження траншу найближчим часом. З урахуванням цих коштів Україна цього року загалом отримає 13,57 млрд євро в межах Ukraine Facility», – повідомив премʼєр раніше. 

За словами Корецького, рішення стало можливим завдяки виконанню Україною зобов’язань, передбачених Планом України за другий квартал 2026 року, та спільній роботі уряду і парламенту. Ухвалено низку важливих рішень у державному управлінні, фінансовому секторі, енергетиці та інших напрямах.

«Важливо зберегти темп і забезпечити виконання наступних індикаторів Плану України, від яких залежить подальше фінансування в межах Ukraine Facility. Дякую європейським партнерам за незмінну єдність та підтримку України», – зазначив політик. 

  • Євросоюз 16 листопада схвалив надання Україні 8 млрд євро в межах Ukraine Facility.
  • Це дев'ятий транш в межах програми. Для його отримання Україна виконала понад 20 цільових кроків для реформування в таких сферах: судова система; боротьба з корупцією та відмиванням грошей; фінансові ринки; управління державними активами; людський капітал; бізнес-середовище; децентралізація та регіональна політика; енергетика; агропродовольчий сектор; цифрова трансформація; захист довкілля.
  • Ukraine Facility – це програма надання Україні фінансової допомоги від ЄС в обмін на реформи. Зовнішня фінансова підтримка особливо гостро необхідна на тлі величезних витрат, яких Україна зазнає внаслідок розв'язаної Росією війни.

  • Програма передбачає надання Україні понад 50 млн євро протягом 2024-2027 років. Кошти спрямовують на відновлення і модернізацію, адресне фінансування потреб України включно з її громадським сектором. Програма була схвалена в лютому 2024 року. 

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