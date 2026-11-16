Корецький у Брюсселі обговорив захист українських міст та потреби України в межах зимового пакета

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з Єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб захист українських міст від російських атак та потреби України в межах зимового пакета підтримки.

Про це Корецький розповів на своїй сторінці в Telegram.

"Одна з основних цілей візиту до Брюсселя — захист наших міст від російського терору. Ми на постійному звʼязку і разом з Єврокомісією готуємо конкретні рішення, щоб допомогти людям пережити зиму під атаками, передусім у містах-мільйонниках", - зазначив прем'єр.

Єврокомісія координуватиме допомогу, яку готові надати держави-члени ЄС.

До екстреного зимового пакета для України мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога з мостами та переправами.

"Підкреслив, наскільки важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", - додав Корецький.