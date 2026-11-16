Корецький у Брюсселі обговорив захист українських міст та потреби України в межах зимового пакета

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з Єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб захист українських міст від російських атак та потреби України в межах зимового пакета підтримки.
Про це Корецький розповів на своїй сторінці в Telegram.
"Одна з основних цілей візиту до Брюсселя — захист наших міст від російського терору. Ми на постійному звʼязку і разом з Єврокомісією готуємо конкретні рішення, щоб допомогти людям пережити зиму під атаками, передусім у містах-мільйонниках", - зазначив прем'єр.
Єврокомісія координуватиме допомогу, яку готові надати держави-члени ЄС.
До екстреного зимового пакета для України мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога з мостами та переправами.
"Підкреслив, наскільки важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", - додав Корецький.
- Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас екстрений пакет зимової допомоги для України та посилення санкційного тиску на Росію.
- Україна та ЄС обговорили фінансову допомогу до кінця 2026 року та на наступний рік. У межах програми Ukraine Support Loan на 2027 рік уже передбачено €45 млрд із загального пакета обсягом €90 млрд.