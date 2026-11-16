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Корецький: ЄС готує 45 млрд євро для України на 2027 рік у межах програми Ukraine Support Loan

Глава українського уряду Сергій Корецький провів переговори з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом.

Корецький: ЄС готує 45 млрд євро для України на 2027 рік у межах програми Ukraine Support Loan
Сергій Корецький і Валдіс Домбровскіс
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Україна та ЄС обговорили фінансову допомогу до кінця 2026 року та на наступний рік. У межах програми Ukraine Support Loan на 2027 рік уже передбачено €45 млрд із загального пакета обсягом €90 млрд.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками розмови з єврокомісаром з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

"Обговорили фінансову підтримку України від ЄС до кінця цього року та у 2027 році. Високо цінуємо роботу Європейської комісії над забезпеченням підтримки України. На наступний рік уже передбачено €45 млрд у межах Ukraine Support Loan загальним обсягом €90 млрд. Водночас триває робота над залученням додаткового фінансування для покриття бюджетних та оборонних потреб", – написав глава уряду. 

Прем'єр-міністр наголосив, що для України важливі не лише обсяги допомоги, а й передбачуваність графіка її надходження, аби забезпечити безперервне фінансування.

Окремо під час розмови обговорили виконання Україною зобов'язань перед партнерами та створення довгострокового механізму підтримки після 2027 року за участю ЄС і партнерів G7+.

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