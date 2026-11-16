Сибіга: зустріч Зеленського і Мадяра має відбутися до кінця листопада

Україна та Угорщина готують проведення зустрічі на рівні лідерів країн.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна та Угорщина готують проведення зустрічі між лідерами країн вже до кінця листопада.

Про це він написав у соцмережі Х за результатами зустрічі з головою МЗС Угорщини Анітою Орбан.

"Ми домовилися скористатися позитивною динамікою у наших відносинах та обговорили спільну підготовку до зустрічі наших лідерів, яка має відбутися до кінця листопада", – зазначив Сибіга.

Він також розповів, що на зустрічі з Орбан вони розглянули "весь спектр двосторонніх питань та найактуальніші проблеми, що становлять взаємний інтерес". Зокрема, - інфраструктуру, транспортне сполучення, торгівлю, енергетику, права національних меншин, регіональну безпеку та вступ України до Європейського Союзу.

Сибіга нагадав, що 3 грудня відзначатиметься 35-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.

"Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними, взаємовигідними проектами", – додав він.