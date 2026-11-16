Сибіга: зустріч Зеленського і Мадяра має відбутися до кінця листопада

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна та Угорщина готують проведення зустрічі між лідерами країн вже до кінця листопада.
Про це він написав у соцмережі Х за результатами зустрічі з головою МЗС Угорщини Анітою Орбан.
"Ми домовилися скористатися позитивною динамікою у наших відносинах та обговорили спільну підготовку до зустрічі наших лідерів, яка має відбутися до кінця листопада", – зазначив Сибіга.
Він також розповів, що на зустрічі з Орбан вони розглянули "весь спектр двосторонніх питань та найактуальніші проблеми, що становлять взаємний інтерес". Зокрема, - інфраструктуру, транспортне сполучення, торгівлю, енергетику, права національних меншин, регіональну безпеку та вступ України до Європейського Союзу.
Сибіга нагадав, що 3 грудня відзначатиметься 35-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.
"Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними, взаємовигідними проектами", – додав він.
- Нагадаємо, що першу зустріч Мадяр та Зеленський провели в Брюсселі 16 жовтня. Серед ключових тем переговорів були права угорської меншини на Закарпатті, відновлення політичної та економічної довіри між країнами, а також припинення російської агресії.