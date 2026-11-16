Естонія викликала російського дипломата через спробу диверсії на оборонному підприємстві

За даними естонської Служби внутрішньої безпеки, диверсію проти компанії Threod Systems замовила російська військова розвідка.

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Міністерство закордонних справ Естонії 16 листопада викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Йому висловили рішуче засудження через спробу підпалу оборонної компанії Threod Systems.

Про це йдеться в заяві естонського зовнішньополітичного відомства.

За даними Служби внутрішньої безпеки Естонії, за організацією диверсії стояла російська військова розвідка ГРУ.

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія намагається залякати союзників України та посіяти розкол у суспільствах країн, які підтримують Київ.

"Путін не зміг досягти цілей своєї загарбницької війни проти України і тепер дедалі активніше прагне посіяти невпевненість серед союзників України. За допомогою різних диверсій Росія намагається сіяти страх, розколоти наше суспільство та відвернути увагу від підтримки України", – сказав Цахкна.

Він також нагадав, що з 1 грудня Естонія планує закрити всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією.

За словами міністра, Естонія разом із союзниками продовжить протидіяти російським диверсіям, посилювати санкційний і візовий тиск на РФ та збільшувати підтримку України напередодні зими.

Окремо в естонському МЗС засудили російські ракетні та дронові атаки на Україну протягом останніх тижнів. У відомстві зазначили, що під ударами опинялися цивільні об'єкти, зокрема лікарні, навчальні заклади, житлові будинки, торговельні центри, склади та порти.

За даними міністерства, лише за останній тиждень унаслідок цих атак загинули 55 людей, ще 371 людина отримала поранення.