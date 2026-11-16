Сибіга: Росія перетворює Чорне море на ще один Ормуз

Глава МЗС України заявив про загрози для міжнародної торгівлі та продовольчої безпеки через російські атаки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до спільного захисту морських маршрутів і критичної інфраструктури Чорного моря. Він наголосив, що російська агресія загрожує міжнародній торгівлі, транспортному сполученню та глобальній продовольчій безпеці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України за підсумками участі Сибіги у першій сесії Міністерської зустрічі щодо імплементації Чорноморської стратегії ЄС, яка відбулася 16 листопада.

"Росія перетворює Чорне море на ще один Ормуз. Наслідки для глобальної продовольчої безпеки можуть бути такими ж руйнівними, як і вплив ситуації в Ормузькій протоці на ціни на нафту", – заявив міністр.

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За його словами, внаслідок російської агресії пошкоджено понад 1600 портових об'єктів, а понад 260 цивільних суден зазнали уражень. Порушення морських маршрутів може спричинити зростання світових цін на продовольство до 25%, що найбільше позначиться на найбідніших країнах.

Сибіга визначив три ключові пріоритети України у сфері регіональної сполученості: безпеку, розвиток транспортної та енергетичної інфраструктури, а також інтеграцію цих напрямів у відновлення України та її вступ до ЄС.

Першим і визначальним пріоритетом він назвав безпеку. Міністр наголосив, що без захисту морських маршрутів і критичної інфраструктури неможливо розвивати транспортне сполучення.

"Немає сполученості без безпеки", – підкреслив глава МЗС.

Він також закликав до запровадження продовольчого перемир'я в Чорному морі.

Другим пріоритетом Сибіга назвав розвиток стійкої, диверсифікованої та взаємопов'язаної транспортної й енергетичної інфраструктури. За його словами, Росія здійснила понад шість тисяч атак на українську залізничну інфраструктуру, а з середини літа практично щодня завдає ударів по енергетичній системі України.

"Диверсифікація є ключем до незалежності. І що більше у вас можливостей, то сильнішими ви є", – зазначив міністр.

Серед важливих напрямів він виокремив розвиток Середнього коридору через Південний Кавказ, створення єдиного мультимодального транспортного простору на Чорному морі та Дунаї, а також інтеграцію до транс'європейської транспортної мережі TEN-T.

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Це передбачає модернізацію портів, розширення європейської залізничної колії, прискорення перетину кордонів і впровадження цифрових процедур. Україна також підтримує Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут і готова забезпечити його сполучення з європейськими ринками через Чорне море, Дунай та Шляхи солідарності. Для диверсифікації енергетичних поставок Сибіга відзначив потенціал Трансбалканського газового коридору.

Третім пріоритетом міністр визначив інтеграцію регіональної сполученості у відновлення України та її вступ до Євросоюзу.

"Кожен порт, який ми відбудовуємо, і кожна залізнична лінія, яку ми з'єднуємо з Європою, – це інвестиція у спільне майбутнє Європи", – наголосив Сибіга.

Він запропонував поглибити координацію з Європейською комісією, міжнародними фінансовими установами, Туреччиною, країнами Південного Кавказу та Центральної Азії для реалізації спільних інфраструктурних проєктів.

Підсумовуючи виступ, глава МЗС наголосив на необхідності спільних зусиль для зміни ролі Чорного моря в регіоні.

"Росія прагне перетворити Чорне море на простір страху та блокади. Разом ми можемо зробити його простором безпеки, розвитку та спільних можливостей", – заявив Андрій Сибіга.