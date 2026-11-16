Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоЖиття

​На Закарпатті митники вилучили 142 пляшки італійського вина, найстаршій - 94 роки

Згідно з документами, водій перевозив мийні засоби, ароматизатори та лікарські препарати.

​На Закарпатті митники вилучили 142 пляшки італійського вина, найстаршій - 94 роки
Фото: Митна служба

У пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили 142 пляшки вина у вантажівці, що прибула в Україну. 

Про це повідомила пресслужба ДМС.

За кермом був 40-річний житель Львівщини. Згідно з документами, він перевозив мийні засоби, ароматизатори та лікарські препарати. 

Реклама

Однак, під час поглибленого огляду серед вантажу знайшли червоне, біле та рожеве вино. На етикетках зазначені роки від 1932-го до 2014-го. Серед пляшок - одна з маркуванням 1932 року та чотири - 1939-го.

За словами водія, вино він знайшов на смітнику поблизу непрацюючого заводу в Італії.

Наразі митники склали на нього протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Вартість вилученого вина встановлюють.

Фото: Митна служба

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies