Згідно з документами, водій перевозив мийні засоби, ароматизатори та лікарські препарати.

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У пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили 142 пляшки вина у вантажівці, що прибула в Україну.

Про це повідомила пресслужба ДМС.

За кермом був 40-річний житель Львівщини. Згідно з документами, він перевозив мийні засоби, ароматизатори та лікарські препарати.

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Однак, під час поглибленого огляду серед вантажу знайшли червоне, біле та рожеве вино. На етикетках зазначені роки від 1932-го до 2014-го. Серед пляшок - одна з маркуванням 1932 року та чотири - 1939-го.

За словами водія, вино він знайшов на смітнику поблизу непрацюючого заводу в Італії.

Наразі митники склали на нього протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Вартість вилученого вина встановлюють.