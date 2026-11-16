​Іспанія хоче долучитися до переговорів про завершення війни в Україні, - голова МЗС

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що його країна також має бути залучена до переговорів про завершення війни між Україною та Росією.
Про це повідомляє El Diario.
Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ Альбарес заявив, що Іспанія також має бути долучена до цих переговорів, адже йдеться про спільну європейську безпеку.
"Нічого не буде вирішено щодо європейської безпеки і нічого щодо Європи та України без участі Іспанії за столом переговорів", - сказав міністр.
Водночас Альбарес розкритикував рішення про включення до складу переговорної групи інших учасників, йдеться про Німеччину, Італію, Велику Британію, Польщу, Францію та представників європейських інституцій. За його словами, в такому разі до групи мала б увійти очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.
Він заявив, що у цій групі "занадто багато учасників, може виникнути какофонія".
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав уряди країн ЄС активізувати свою участь у мирному процесі. Він наголосив, що Європа має стати повноцінною та постійною учасницею цих переговорів.
- Україна давно наполягала на необхідності залучення Європи, але Штати і Росія готовності до цього не демонстрували. На минулому раунді перемовин американські представники погодилися з важливістю участі європейців, які раніше брали участь лише в консультаціях, але не в безпосередніх перемовинах.
- За словами представника американської сторони Джареда Кушнера, Росія погодилася залучити європейських партнерів до наступного раунду переговорів. Це дасть змогу обговорити не лише територіальні питання, а й майбутню архітектуру безпеки в Європі після завершення війни.