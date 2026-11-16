Литва пропонує розмістити в країні постійну американську військову базу

Пакет пропозицій було обговорено та передано Сполученим Штатам.

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Литва передала Сполученим Штатам Америки пропозиції щодо створення в країні постійної американської військової бази.

Про це в інтерв’ю LRT розповів міністр оборони Литви Робертас Каунас.

За його словами, зараз тривають обговорення.

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"Пакет пропозицій було обговорено та передано. Знову ж таки, не варто надто спрощувати це питання, вважаючи, що достатньо просто надіслати листа й отримати відповідь «так» або «ні». Це тривалий процес, тривалі переговори", - зазначив Каунас.

Він також зауважив, що Польщі свого часу "довелося довго чекати" на рішення щодо аналогічного розміщення військ.

Каунас наголосив, що остаточне рішення залежатиме не лише від військової інфраструктури та спроможностей, а й від того, чи зможе Литва забезпечити належні умови проживання для військовослужбовців та їхніх сімей, зокрема - створити необхідну цивільну інфраструктуру.

Як приклад він навів приклад німецької бригади, що дислокується в Литві.

Прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс раніше заявляв, що Литва готова прийняти американські війська на постійній основі та взяти на себе витрати, пов’язані з військовою базою. А президент США Дональд Трамп на початку жовтня дав зрозуміти, що Вашингтон розгляне можливість створення постійної військової бази в Литві.

Іноземні військові в Литві

У Литві сьогодні розміщені тисячі іноземних військових, переважно з країн НАТО. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхня присутність значно зросла.

Зокрема, в країні є німецька бригада, яка стежитиме за Калінінградом та Білоруссю за допомогою засобів РЕБ. Вона має почати роботу наступного року.

6 листопада також повідомлялося, що США передислокують з Польщі до Литви півсотні військових.