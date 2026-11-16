ЄС запровадив санкції проти 30 росіян та двох організацій за пропаганду й кібератаки

Рада Євросоюзу 16 листопада запровадила санкції проти 30 фізичних осіб та двох організацій у відповідь на втручання Росії в інформаційне середовище та зловмисну діяльність у кіберпросторі.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Під санкції потрапило московське "Агентство соціального проєктування" (Social Design Agency, SDA), яке займається зв'язками з громадськістю та політичними технологіями. За даними Ради ЄС, компанія реалізує масштабні проєкти з маніпулювання інформацією та втручання, які фінансуються, спрямовуються й контролюються адміністрацією президента Росії.

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Агентство організовувало дезінформаційні кампанії проти країн та інституцій ЄС, а також намагалося впливати на громадську підтримку України в Європі. Зокрема, йдеться про кампанії напередодні виборів до Європейського парламенту у 2024 році та спеціальні операції проти Німеччини й Франції.

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До санкційного списку також внесли 24 співробітників агентства, причетних до розробки та реалізації так званих "європейської контркампанії" та "української контркампанії".

Крім того, обмеження запровадили проти російських телеведучих Віталія Єлісєєва та Петра Марченка, блогера й військового оглядача Юрія Подоляки, а також Чея Боуза з міжнародної редакції RT. У Раді ЄС зазначили, що вони поширювали наративи, які виправдовують і підтримують агресивну війну Росії проти України.

Ще одним об'єктом санкцій стало проросійське хакерське угруповання NoName057(16), яке виникло у березні 2022 року. Воно бере на себе відповідальність за кібератаки на державні органи, об'єкти критичної інфраструктури та приватні компанії в Україні, США та країнах Євросоюзу.

За даними Ради ЄС, угруповання здійснювало DDoS-атаки на вебсайти й портали в енергетичному, фінансовому та транспортному секторах, а також на об'єкти водопостачання, політичні партії та кандидатів під час виборів.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд і транзит через територію країн ЄС. Також громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати підсанкційним особам та організаціям кошти прямо чи опосередковано.

З урахуванням нового пакета санкцій у межах механізму протидії дестабілізуючим діям Росії обмеження поширюються загалом на 111 фізичних осіб та 21 організацію.