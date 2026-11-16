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У Молдові визначилися з кандидатами на другий тур виборів башкана Гагаузії

За попередніми результатами першого туру, найбільше голосів набрали колишній генпрокурор Молдови Олександр Стояногло і кандидат від Партії соціалістів Федір Гагауз.

У Молдові визначилися з кандидатами на другий тур виборів башкана Гагаузії
Олександр Стояногло
Фото: EPA/UPG

У Молдові до другого туру виборів башкана (голови) автономного територіального утворення Гагаузія виходять Олександр Стояногло та Федір Гагауз. За попередніми результатами голосування 15 листопада, Стояногло набрав 38,44% голосів, а Гагауз – 24,22%.

Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Другий тур виборів має відбутися 29 листопада, оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців автономії.

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Олександр Стояногло – ексгенпрокурор Молдови та екскандидат у президенти країни. На президентських виборах 2024 року він змагався з Маєю Санду. Федір Гагауз представляє Партію соціалістів.

Обидва кандидати прихильні до зв'язків із Кремлем, водночас Стояногло також виступає за вступ Молдови до Європейського Союзу.

Вибори башкана відбулися достроково. Посада стала вакантною після вироку колишній очільниці автономії Євгенії Гуцул. У серпні 2025 року суд у Кишиневі засудив її до семи років ув’язнення у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор", яку визнали неконституційною у 2023 році.

Гагаузія є автономним територіальним утворенням на півдні Молдови, де проживає близько 130 тисяч людей.

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