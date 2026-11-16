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​На Кіровоградщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: загинув водій і травмовано 14 пасажирів

Поліція встановлює обставити ДТП. 

​На Кіровоградщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: загинув водій і травмовано 14 пасажирів
ДТП
Фото: Нацполіція

У Кропивницькому районі зіткнулися маршрутний автобус і вантажівка з цистерною.

Про це повідомила поліція Кіровоградської області.

Аварія сталася сьогодні близько 12:45 на перехресті автодороги М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине та вулиці Першої Виставкової. Автобус виконував рейс за маршрутом "Кропивницький - Смоліне".

"За попередніми даними, водій маршрутного автобуса, рухаючись вулицею Першою Виставковою, не виконав вимогу дорожнього знака 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Scania з напівпричепом-цистерною Kassbohrer", - йдеться в повідомленні.

Водій автобуса загинув на місці. 14 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, поінформували в поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Обставини та причини автопригоди встановлюються.

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