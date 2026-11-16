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Сьогодні в обіг вводять три нові нові монети номіналом 10 гривень

Монети присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям. 

Сьогодні в обіг вводять три нові нові монети номіналом 10 гривень
Три нові обігові монети
Фото: НБУ

Сьогодні, 16 листопада, Національний банк України вводить у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені єдності України та її областям.

Як розповіли у пресслужбі НБУ, монети присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям. 

Монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

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Аверс усіх трьох обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України. Головним елементом реверсу монет є стилізована мапа України з окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені. 

Дизайн реверсу монет розробила Олександра Кучинська, художник аверсу і скульптор  – Володимир Дем’яненко.

Обігові пам’ятні монети є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з обігових пам’ятних монет. Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку).

Нову тематичну серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом", присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою, Національний банк започаткував у грудні 2025 року.

Наразі в обіг введені обігові пам’ятні монети, що вшановують такі регіони України: Автономну Республіку Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Харківську, Херсонську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську, Одеську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Львівську, Тернопільську та Чернівецьку  області.

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