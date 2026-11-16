Корецький: Україна розраховує отримати оборонне фінансування від ЄС на 2027 рік уже в січні

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Україна розраховує, що оборонне фінансування в межах Ukraine Support Loan (USL) на 2027 рік буде доступним уже з першого тижня січня. Це необхідно для безперервної роботи оборонного виробництва та постачання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками зустрічі з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом у Брюсселі.

За словами глави уряду, українська оборонна промисловість має значний виробничий потенціал, який можна нарощувати за умови стабільного фінансування. Це, зокрема, має посилити оборону України та безпеку Європи.

Під час зустрічі сторони обговорили участь України в Європейській програмі оборонної промисловості (EDIP), використання коштів Ukraine Support Loan для розвитку українського оборонного виробництва, а також можливості програми SAFE для розширення спільних оборонних проєктів і закупівель з європейськими партнерами.

Корецький подякував Кубілюсу за підтримку України та спільну роботу над зміцненням обороноздатності Європи.