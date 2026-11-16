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Ексзаступник міністра інфраструктури завив, що той спотворив обставини його звільнення: «Зробив з мене винного»

Руслан Олійник стверджує, що в нього було «багато питань» до того, як відбувалося будівництво захисних споруд. 

Ексзаступник міністра інфраструктури завив, що той спотворив обставини його звільнення: «Зробив з мене винного»
Руслан Олійник на інтерв'ю
Фото: скриншот

Колишній заступник міністра інфраструктури Руслан Олійник звинуватив свого керівника в спотворенні обставин його звільнення. В інтерв'ю Тетяні Даниленко для УП він сказав, що збирався звільнитися ближче до нового року, але Микола Калашник покликав його на зустріч на тлі скандалу з розслідуванням будівництва захисту для об'єктів інфраструктури в Київській області.

За словами Олійника, тодішній керівник сказав йому, що президент та прем'єр дали вказівку його звільнити. Експосадовець стверджує, що не повірив у це, але заяву на звільнення написав.

Він стверджує, що йому після переходу з ОВА в Мінінфраструктури влітку цього року дали вказівку не займатися захистом енергетики. 

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«Я коли виходив з військової адміністрації, мені була чітка дана команда: зупинити будь-які консультації, будь-які наради по захисту об'єктів критичної інфраструктури. "Не лізь туди, я тобі сказав"», – заявив він.

На думку Олійника, Калашник вирішив «зробити його винним» у ситуації з розслідуванням нереалізованого вчасно будівництва об'єктів захисту.

Микола Калашник у коментарі ТСН казав, що Олійник нібито сам хотів залишити посаду через вигорання і втрату мотивації.

Контекст

Публічної відомості ситуація з недобудованих захистом енергетики в Київській області набула після публікації волонтером Сергієм Стерненком фотографій з обшуків у одного з фігурантів справи – бізнесмена Олександра Соколова, компанії з орбіти якого виконували підряд. Світлини розлетілися мережою: на них зафіксовано маєток з позолотою, живого крокодила і Rolls-Royce. 

Антикорупційний центр «Межа» повідомив, що компанії з орбіти Соколова отримували підряди на будівництво захисних споруд енергооб'єктів, і з березня по липень цього року ОВА уклала з ними угоди на 1,7 млрд гривень. За даними центру, Соколов є давнім знайомим Руслана Олійника, який нещодавно був звільнений з посади заступника Калашника. 

Соколов записав відео зі звинуваченнями проти міністра інфраструктури Миколи Калашника, після чого той заявив про дискредитацію його діяльності на посаді голови КОВА.

Калашник на зустрічі з журналістами заявив, що роботи тривають в умовах дефіциту фінансування. 

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