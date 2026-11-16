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На Київщині чоловік кинув гранату у дворі: загинуло чотири людини, серед них - неповнолітня

Загинув сам фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина.

На Київщині чоловік кинув гранату у дворі: загинуло чотири людини, серед них - неповнолітня
Фото: Нацполіція

На Броварщині внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них - неповнолітня.

Про це повідомила Нацполіція Київщини. 

До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий предмет на території приватного домоволодіння.

"Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Вони здійснюють огляд місця події, встановлюють тип вибухового предмета та інші обставини трагедії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. 

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