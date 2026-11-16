За інформацією військових, операцію провели в темну пору доби та за складних умов

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Морський дрон Sargan 3000 Військово-Морських Сил ЗСУ знищив російський безекіпажний катер за допомогою автоматичної турелі. Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ.

На оприлюдненому відео видно, як Sargan 3000 переслідує російський катер і відкриває по ньому вогонь. Унаслідок обстрілу ворожий апарат знерухомили, після чого він був повністю знищений.

Sargan 3000 прийняли на озброєння Військово-Морських Сил України у квітні 2026 року. Видання «Мілітарний» повідомляло, що безекіпажний катер має бойовий радіус дії до 1600 км, здатен розвивати швидкість від 40 до 55 вузлів і нести до 450 кг бойового навантаження.

БЕК уже застосовували для ураження інших безпілотників. Зокрема, у вересні ВМС повідомили про знищення ним російського морського безекіпажного катера. Український катер був оснащений автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм.

Крім цього, українські військові застосовують Sargan 3000 для протидії російським ударним БпЛА типу Shahed — у жовтні ВМС оприлюднили відео знищення «Шахеда» вогнем із турелі, встановленої на борту Sargan 3000, а також дроном-перехоплювачем Sting, запущеним з борту безекіпажного катера.