"Укренерго": через атаки РФ по енергоінфраструктурі на сході України фіксують масштабні відключення

Найскладнішою ситуація залишається у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

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На сході України внаслідок російських атак виникли масштабні знеструмлення. Найскладніша ситуація наразі у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі, де через пошкодження енергетичної інфраструктури суттєво обмежене електропостачання.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, Росія вже понад місяць систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони.

"Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація – у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене", – ідеться у повідомленні.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів. Насамперед вони намагаються відновити електропостачання лікарень, систем водо- й теплопостачання та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Усі відповідальні служби координують роботу, щоб стабілізувати ситуацію та поступово повернути електроенергію споживачам. Відновлювальні роботи тривають безперервно, однак ситуація залишається складною.