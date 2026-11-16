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Російський дрон атакував приватне домоволодіння у Глухові на Сумщині

Унаслідок удару загорілися житловий будинок і господарча будівля.

Російський дрон атакував приватне домоволодіння у Глухові на Сумщині
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

У Глухові Сумської області російський безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Після удару зайнялися житловий будинок і господарча споруда.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У Глухові російський БпЛА атакував приватне домоволодіння! Загорілися житловий будинок і господарча будівля", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу, попри загрозу повторних російських ударів. Інформація про травмованих не надходила.

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