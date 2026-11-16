Російський дрон атакував приватне домоволодіння у Глухові на Сумщині

У Глухові Сумської області російський безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Після удару зайнялися житловий будинок і господарча споруда.
Про це повідомляє ДСНС України.
"У Глухові російський БпЛА атакував приватне домоволодіння! Загорілися житловий будинок і господарча будівля", – ідеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежу, попри загрозу повторних російських ударів. Інформація про травмованих не надходила.
- Уранці 14 листопада російські війська атакували Глухів на Сумщині безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали троє людей, серед них дев’ятирічний хлопчик.