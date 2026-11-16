Росія атакувала Дніпропетровщину понад 60 разів: є жертви та поранені

Під ударами опинилися шість районів області. Серед постраждалих – 16-річний хлопець.

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Упродовж дня російські війська понад 60 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Найбільше постраждав Дніпро. Там пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоквартирні будинки, підприємства, склади, автомобілі та сільськогосподарська техніка. Двоє людей загинули, ще 18 дістали поранення. Серед постраждалих – 16-річний хлопець.

У Дніпровському районі російські удари припали на Новоолександрівську, Слобожанську, Любимівську та Підгородненську громади. Там понівечені приватні будинки, кафе та інфраструктура.

На Нікопольщині під обстрілами були районний центр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджень зазнали приватні оселі, підприємства, лікарня, склади, магазин та інфраструктура. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 67-річного чоловіка.

Також пошкодження інфраструктури зафіксували у Кам’янському, Кривому Розі та Піщанській громаді Самарівського району. У Дубовиківській громаді Синельниківського району сталася пожежа.