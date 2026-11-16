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Окупанти вдарили дроном по житловому будинку у Харкові (оновлено)

Удар зафіксували в Шевченківському районі міста.

Окупанти вдарили дроном по житловому будинку у Харкові (оновлено)
Ігор Терехов, міський голова Харкова
Фото: Зоряна Стельмах

Російські військові атакували безпілотником Шевченківський район Харкова. Дрон влучив у житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Удар ворожого дрона прийшовся по Шевченківському району. Влучання на рівні другого поверху багатоквартирного житлового будинку. 

Пошкоджено більше 30 вікон та  орієнтовно 10 автомобілів.

 Також в Шевченківському районі внаслідок ворожого удару БпЛА постраждала 43-річна жінка. 

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