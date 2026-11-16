Окупанти вдарили дроном по житловому будинку у Харкові (оновлено)

Російські військові атакували безпілотником Шевченківський район Харкова. Дрон влучив у житловий будинок.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Удар ворожого дрона прийшовся по Шевченківському району. Влучання на рівні другого поверху багатоквартирного житлового будинку.
Пошкоджено більше 30 вікон та орієнтовно 10 автомобілів.
Також в Шевченківському районі внаслідок ворожого удару БпЛА постраждала 43-річна жінка.
- Російська армія атакувала місто Балаклія на Харківщині. Відомо про жертву та пʼятьох постраждалих, є руйнування.