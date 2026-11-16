Окупанти вдарили дроном по житловому будинку у Харкові (оновлено)

Також в Шевченківському районі внаслідок ворожого удару БпЛА постраждала 43-річна жінка.

Пошкоджено більше 30 вікон та орієнтовно 10 автомобілів.

Удар ворожого дрона прийшовся по Шевченківському району. Влучання на рівні другого поверху багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies